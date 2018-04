Plåtslagare, sjuksköterska eller it-tekniker. Det är bara några av yrkesgrupperna som skriker efter mer arbetskraft.

– Vi har två kundgrupper på Arbetsförmedlingen – arbetsgivare och arbetssökande. Vi jobbar tätt ihop med arbetsgivarna och fångar upp deras behov. Där stöter vi bland annat på plåtslagare bland bristyrkena, säger Monica Barck Flygare, företagsrådgivare Arbetsförmedlingen Luleå/Boden

På vilket sätt kan ni vara med och stötta?

– Vi gör prognosbesök under vår och höst, och från det ser vi över vad det finns för reguljära utbildningar respektive arbetsmarknadsutbildningar. Ibland via oss eller via vuxenutbildningen. Utbildning Nord i Övertorneå har vuxenutbildning för exempelvis byggplåtslagare och det finns en byggutbildning med olika inriktningar även på Lernia i Luleå, säger Barck Flygare och fortsätter:

– Det gäller att hela tiden samverka och marknadsföra utbudet för våra sökanden, som kan gå utbildningen. Det är viktigt att vi har med oss arbetsgivare och branschen när vi startar upp en arbetsmarknadsutbildning, det är ju dom som har behov av att rekrytera. Om arbetsgivarna är med från början och berättar hur behovet ser ut och vilka krav som ställs för att arbeta i yrket får vi rätt deltagare till arbetsmarknadsutbildningen, framför allt får dom göra ett val om det är det här dom vill. Det är klockrent om arbetsgivarna kan visa att de får jobb sen.

Hur kan ni tillsammans med branschen lösa den tuffa situationen?

– Som exempel har vi kört mark- och anläggningsutbildningen i fem år tillsammans med Sveriges byggindustrier i Luleå där arbetsgivarna varit med i urvalet inför utbildningen, deltagit på kursråd under utbildningen och även öppnat upp sin arbetsplats för arbetspraktik.

Har ni någon kontakt med gymnasieutbildningarna?

– Vi deltar på gymnasieinformationer. Men vi behöver även gå ut till högstadiet så eleverna får veta var behoven finns innan dom väljer inriktning på gymnasiet, vill man ha till exempel jobb direkt efter gymnasiet så kanske man ska välja något inom vård alternativt bygg.