Hon är uppvuxen i en kreativ familj i Kalix och har alltid tyckt om att skapa. Men fram till 25-årsåldern var det ändå fotbollen som hade högst prioritet i Lotta Lampas liv.

– Jag spelade först med Assi IF och därefter med Piteå IF och Vasalund/Essingen IF. Ett tag så bodde jag i Stockholm där jag pluggade och pendlade till hemmamatcherna, men det var inte hållbart i längden, berättar hon.

Efter en skada och efterföljande operationer bestämde hon sig för att lägga fotbollskarriären åt sidan och i stället satsa på sin stora passion – konsten.

|

I tre år pluggade Lotta på Beckmans designhögskola i Stockholm. Och så fort hon fick en praktisk uppgift passade hon på att boka en biljett hem till norr.

– Allt jag gjorde var inspirerat av Norrbotten. Jag byggde och skapade hemma i garaget, där min bror renoverar och bygger sina bilar, säger hon.

När hon tagit examen från skolan 2013 startade hon och fyra andra från klassen ett designkollektivet – Cray Collective. Tillsammans har de medverkat i olika utställningar i bland annat Milano, Stockholm och Göteborg.

Just i dag arbetar Lotta med en utställning som ska sättas upp på Riche, en välkänd bar i Stockholm. Dessutom arbetar hon med ett inredningsprojekt med fokus på återbruk för Haparanda kommun.

|

– Det är bara två av alla grejer som jag har på gång just nu. Det händer mycket vilket är jätteroligt. Jag brinner verkligen för det här, säger hon.

Förutom arbetet med Cray Collective och med de egna projekten så är hon anställd på Resurscentrum för konst i Norrbotten där hon jobbar med två projekt. Det ena är ”Konsten att delta”, ett projekt med syfte att hjälpa utlandsfödda konstnärer och designers att lära mer om branschen i Sverige, skapa kontakter och få hjälp av en mentor.

|

Det andra projektet heter ”Konst på flygplats” och handlar om att anordna utställningar på Luleå Airport och Kiruna flygplats.

I dag är Lotta bosatt i Luleå där hon har en egen studio. Hon designar och skapar allt ifrån inredningsdetaljer i metall, så som lampor, speglar och ljusstakar, till vaser i keramik och konst av olika slag.

– Jag arbetar väldigt mycket med återbruk. Jag väljer material som finns nära och beställer inte från andra länder, till exempel. Det känns självklart och naturligt att välja de mest miljövänliga alternativen, säger hon och tillägger:

– Behöver jag material så går jag till de lokala bygghandlarna, återvinningen och fabriken som kan ha spillmaterial. Jag fyndar ofta i soprummet där jag bor också.

– Människor i Norrbotten lägger mycket pengar på inredning – men jag upplever att alla hem ser likadana ut. Det är mycket svart/vitt. Jag skulle vilja tipsa människor att våga mer färg, det blir roligare då. Följ inte bara trender utan hitta din egen stil och inred med mer second hand, vintage och fynda på designauktioner.