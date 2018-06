Under tre dagar i slutet av augusti ligger fokus på träning och hälsa hos C/o Gerd i Jokkmokk. Genom ett helt nytt koncept bjuder de in till en helhelg med yoga, meditation, föreläsningar och besök på fabriken.

På plats under dessa dagar är Lovisa Sandström, träningsexpert och hälsoentreprenör som driver Träningspodden med Jessica Almenäs samt även onlinecoachningen Lofsangruppen.

– Det är ett led i Care of Gerds eventsatsning. Förutom att tillverka ekololgiska skönhetsprodukter så vill vi sprida våra andra holistiska tankegångar, att man ska må bra både på insidan och utsidan. Vi har länge pratat om ett träningsvevent, så vi kör ett test nu för första gången, säger Anna-Lena Wiklund Rippert, grundare och delägare av Care of Gerd.

– Vi tycker att hon står för så väldigt bra värderingar. Hon har en rörelseglädje, och är inte så fokuserad på allt negativt som till exempel bantningshets. Vi tyckte det var en bra matchning mot oss.

– Träningsglada livsnjutare som tycker om att röra på sig och som vill ha en trevlig helg med oss. Vi kommer även ha lokala entreprenörer som håller i träningspass. Vi utgår från Hotell Jokkmokk där gästerna kommer att bo.

– Absolut! Vi håller just nu på att ta fram ett liknande koncept tillsammans med en av våra samarbetspartner, ett av våra span. Jag kan tyvärr inte avslöja något mer just nu. Men det verkar finnas ett behov, vi har sett ett enormt intresse, det är över förväntan. Blir det här nu en succé så är det mycket möjligt att vi köra även nästa år.

– Vi har en invigning av vår nya fabrik i Jokkmokk, vi siktar på den 13 juni. Då bjuder vi in till visning och grillkorv.

– Just nu händer det enormt mycket. Vi åker iväg på Sverigeturné i höst, där vi åker runt från Kiruna till Ystad och har visningar för nya potentiella kunder och även befintliga återförsäljare. Där hoppas vi på nya samarbeten, säger Anna-Lena Wiklund Rippert.