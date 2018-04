Under måndagen blev det hela klubbat. Arbetsutskottet anslår totalt 600 000 kronor under 2018 och 2019 för ett etablera en kommersiell landbaserad fiskodling i Luleåregionen. Hushållningssällskapet driver projektet vars totala budget uppgår till 1,7 miljoner kronor. Syftet är att kunna producera 1000 ton fisk per år (öring, röding och regnbåge) i en landbaserad hållbar odling.

– Vi ser att vi kommer att behöva mer fisk i framtiden. Haven är hårt belastade. All odling av fisk, musslor, skaldjur och alger ökar stort. I Norge produceras det 100 miljoner ton per år, företrädesvis lax, säger Mikael Kivijärvi, vd vid Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten.

Han anser att fiskodling är en framtidsbransch.

Fiskodling har bedrivits med hjälp av kassar i ett vattensystem. Nu är odlingarna på väg att flytta upp på land, enligt Kivijärvi.

– Det är betydligt bättre ur ett miljöperspektiv. Det som krävs är att vattenförsörjningen måste lösas på ett bra sätt. Man skapar i princip ett slutet system där vattnet kan renas och cirkulerar.