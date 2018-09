16 startups från hela Sverige samlades under onsdagskvällen i Konserthuset i Stockholm för Venture Cup, Sveriges största nationella startup-tävling.

Under kvällen delades 300 000 kronor ut till fem olika vinnare – och en av vinnarna blev Kalixföretagaren Lisa Lindvall. Med sin start up The Fit, en mobil kroppsskanner-teknik som ska göra det enklare att handla rätt storlek eller måttbeställda plagg, kammade hon hem vinsten i kategorin Top Tech.

Förutom prissumman på 50 000 kronor får Lisa Lindvall i och med vinsten en kvalitetsstämpel på sin affärsidé.

– The Fit har potential att revolutionera retailbranschen och sänka klädföretagens dyra returkostnader samtidigt som lösningen kommer generera bättre online upplevelser och nöjdare kunder, säger jurymedlemmen ArashGilan, vd och medgrundare Viva Media Group.