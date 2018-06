Efter sommaren kommer löpareventetStafesten för UNICEF till sex orter i landet, från Luleå i norr till Malmö i söder. Tusentals löpare deltar och är samtidigt med och bidrar till UNICEF:s arbete med att skapa en bättre värld för alla barn.

Den 30 augusti är det premiär för Stafesten i Luleå, där Mitt Livs StiL är arrangör och Norrbottens Affärer huvudpartner.

– Vi är väldigt glada över att vara huvudpartner när Stafesten nu kommer till Luleå för första gången. Vi hoppas på ett event där motion möter fest, och där lokala företag samlas för en kul kväll tillsammans. Ett perfekt sammanhang för Norrbottens Affärer att vara med i, säger Elin Emborg, kommunikatör Norrbottens Media, och fortsätter:

– Att alla deltagare bidrar till UNICEF:s arbete gör dessutom eventet extra viktigt.

Loppet är tänkt att fungera som en kickoff eller teambuilding direkt efter sommaren. Ett 30-tal företag har redan anmält sina lag till den stora löparfesten på Södra hamnplan i Luleå.

– Stafesten är en kombination av en stafett och en fest, därav namnet Stafesten. Man är fem personer per stafettlag och väljer om man vill promenera eller springa fem kilometer. När hela laget är i mål väntar belöningen, en välfylld picknicklåda med mat och dryck. I eventområdet kör vi en after run, vår variant av den klassiska after skin, med livemusik och bar, säger Nicklas Gedeborg, projektledare Mitt Livs StiL.

– När vi tittar på hur eventet sett ut i andra städer så är de flesta anmälda genom sina arbetsgivare, och en liten del privat. Men hos oss är alla så klart välkomna! De flesta företag bokar eget tält som de synliggör med en rollup eller beachflagga. Där kan de samla sin personal, lämna kläder eller äta picknick.

– Att samla en stor del av företagen i norr på samma plats. Vi hoppas att Stafesten för UNICEF ska bli Norrbottens största företagsmingel, säger Nicklas Gedeborg.