Lördag den 26 maj är det dags för tredje året med Luleå Fordonsmarknad. I fjol kom cirka 7 000 besökare – och nu hoppas arrangörerna på cirka 8 000.

Samtidigt går startskottet för Luleå Stadsmara där Craft Halvmaraton 21 kilometer startar 11.15 från Porsön, Scaniamilen 12.30 och Gymnasieutmaningen (10 kilometer) 13.00. Drygt 2 000 löpare i dessa tre lopp, som samtliga passerar förbi ena infarten till Luleå Fordonsmarknad efter cirka två kilometer.

Det är övergångsstället vid Midgårdsvägen, som går in mot Coop Norrbotten Arena.

Vakter stoppar trafiken när löparna passerar förbi med risk för långa bilköer under ett par timmar.

– Vi hade även den här krocken under första året 2016. I den bästa av världar skulle vi inte vara på samma dag, men samtidigt är det bara kul om det kommer mer folk, säger Tomas Wåhlberg, som är med i arrangörsstaben.

Han hoppas att besökarna ska välja infarterna från landstingshuset eller via Bodenvägen, Svartöleden och in via Team Sportia där bygget av Östra länken pågått.

– I fjol hade de grävt av infarten från Svartöleden vid Team Sportia, men det kom ändå 7 000 besökare, säger Wåhlberg som inte oroas av att motionärerna och bilentusiasterna ska samlas på samma dag i Luleå.

Och det kommer några häftiga bilmärken till Norrbotten. Engelska sportbilsmärket Morgan är klara. Dessutom bland andra Porsche, Tesla, Mustang, Corvette, Camaro, Aston Martin, Bentley, McLaren, BMW och Lexus, som presenterar nya modeller.

– Vi har fler bilmärken än tidigare. Det är kul att arrangemanget växer, säger Wåhlberg.