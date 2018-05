Maj 2018, Heart of Sound i Kiruna. Närmare bestämt i "Jannoks garage". Sofia Jannok har för en vecka belägrat Björn Pettersson Thuuris studio och gjort den till sin egen. Fast just nu sitter faktiskt Sofia Jannok i garaget som är luftsluss till studion. Hon sitter bakom ett piano och tar direktiv av Per-Gustaf Idivoumaa som står bakom kameran. Det ska bli musikvideo. Under vintern har hon gjort tre av Bon Ivers låtar till sina egna – på svenska och samiska – och nu är det dags för inspelning.

– Framförallt är det fantastiskt roligt att vara hemma i Norrbotten och spela in musik, säger Sofia Jannok.

På låtarna kommer bland andra Annika Norlin att höras. Den med skarp hörsel kommer också att höra en ylande Johan Airijoki.

Relationen till Bon Iver är stark. Sofia Jannok berättar att indiebandet följt henne genom livet.

Varför Bon Iver?

– Aa, nämen jag älskar verkligen Bon Ivers musik.

– Det är storslagen tidlös musik som jag lyssnat på jättemycket, den följer inga trender och jag har lyssnat på den genomgående i olika delar av livet. När jag behöver någon som håller mig i handen, säger Sofia Jannok.

Artisterna har aldrig träffats, men Sofia Jannok har redan spelat upp ett första samtal i huvudet.

– Jag känner en kosmisk connection till honom, jag kommer träffa honom en vacker dag. (skratt)

Vad skulle du säga till Bon Iver du träffar honom?

– Ska vi inte göra en låt på samiska ihop? Det hade passat så bra! Jag har läst att när han gjorde många av sina låtar började han helt ordlöst med bara melodin, viben och känslan. Det påminner om hur jag gör min musik, ordlöst och med ordlös jojk.

De tre låtarna som Sofia Jannok tolkar har texter både på svenska och samiska, det fanns även plats för jojkvibe.

Hur passar samiskan in?

– Den passar klockrent, egentligen skulle man kunna göra allt på samiska. Men nu ville jag göra texten väldigt närvarande i och med att det skulle bli en annan vinkel på låtarna än i originalen, då blir texten i fokus. Annars passar samiskan in rent atmosfäriskt.

Oktober 2016. Sofia Jannok har precis avslutat en spelning i Ashland, Wisconsin. Arrangören kommer fram till Jannok efteråt.

– Han säger, vi har en lokal artist, han är från grannstaden, som jag tror du skulle gilla.

Arrangören säger att artisten är ”kind of a big deal” och har belönats med en Grammy.

- Jag tror du skulle digga det, jag hör något i musiken. Jag lämnar en skiva på rummet.

Sofia Jannok kommer upp på rummet och hittar Bon Ivers album ”22, A Million”.

– Whaat? Jag hade ingen aning om att han var från Wiscionsin.

När Sofia Jannok kört genom Wisconsin och Minnesota hade hon redan slagits av hur de täta skogarna, sjöarna och glesbygden förde tankarna hem.

– Men när jag fick vetat att Bon Iver var därifrån då kopplade det. Jag kände igen landskapet i musiken.

Från glesbygden i Wisconsin var det ändå lång resa till en studio i Kiruna och covers på Bon Iver. Idén att göra covers fick Sofia Jannok från Ane Brun.

– Då hade jag börjat ta lite pauser i turnerandet för att göra ny musik. Hur mycket låtar man än har skrivit så är man alltid nybörjare i början av ett nytt verk.

Ane Brun berättade att hon skulle göra en coverskiva – ett sätt att få en annan stig in i inspirationen. I smällkalla februari satt Sofia Jannok i Björn Pettersson Thuuris studio. ”Björne” hade lånat ut studion i en vecka och Jannok behövde komma bort från vardagen för att få utrymme att skriva.

– Men det kan bli lite småensamt, så Henrik Niva som bor i Kiruna kom ner och vi jammade lite. Han sa: ”Jag har översatt en Bon Iver-låt, vill du höra?"

Henrik Niva hade ingen aning indiemusikern var Sofia Jannoks största musikaliska idol.

– När jag hörde det kände jag att det här måste vi göra nåt mer av. Då kom idén att göra detta och det blev ett bra brejk från mitt eget att sitta och översätta någon annans musik.

Att göra en tolkning av någon annans låtar...hur svårt har det varit att injicera sig själv, att hitta någon slags balans och inte göra för mycket?

– Exakt därför ville jag göra det i Kiruna, en annan miljö än jag är van vid. Vi har inte repat alls utan jag har spelat in låtarna själv och skickat till Björne.

Tanken är att i Heart of Sound göra musiken där och då med de personer som finns där

– Att inte försöka efterlikna Bon Iver, utan bygga arren från scratch och spela in det ganska rått och rough, inte pilla för mycket.

För Sofia Jannok verkar detta vara ren meditation, ett sätt att fly undan sin egen musik för ett tag och djupdyka ner i Bon Iver.

– Detta ska bara var kul och lustfyllt, ett sidoprojekt. Jag ville också ta med människor som jag tycker bra om, så jag frågade Annika Norlin som också bor i Umeå. Henrik Niva var given till den låten han översatt.

Björn Pettersson Thuuri fick också plats. Sedan dök Johan Airijoki upp i studion en dag.

– Han såg på fejjan att jag var i stan och spelade in och då kom han in. Han var skulle med flyget och sa: "Tjena vad gör ni?"

Just då höll gänget i studion på med körer och behövde de en överstämma.

– Då fick han yla lite grand och klappa i takt.

Men det är första gången som Sofia Jannok gör musik i Norrbotten sedan gymnasietiden i Gällivare.

Varför har det inte blivit tidigare? Vore det inte självklart?

– Jo, det vore ju självklart. Men jag har inte känt folk som har haft studio här, eller trott att jag inte gjort det i alla fall.

Processen har också varit väldigt öppen för att vara Sofia Jannok som annars jobbar slutet fram till att det finns en pressad skiva i handen.

– Jag brukar aldrig vara så här öppen, men det här är en helt annan ingång. Jag sjunger mest på svenska och det är väldigt befriande – jag tänkte fuck it. Det här är ett litet bonusprojekt som jag hoppas ska låta lika ljuvligt som vi har haft när vi spelat in det.

För den som följer Sofia Jannok känns det kanske märkligt att ordet politik inte nämnts i texten förrän nu och tolkningen av Bon Iver är faktiskt helt opolitisk.

– Mm, det är jätteskönt. Senaste plattan tog jag ett väldigt globalt grepp och ville spegla samtiden och den världsbild jag har. Jag tog in samplingar från staten i modern tid, hur deras åsikter är om samerna.

Genom att tolka Bon Iver har Sofia Jannok också närmat sig sin nästa skiva – den femte.

– Varje ny skiva ska vara olik den andra och jag tycker att jag har lyckats med det. Även om man känner igen rösten och tonspråket ska det vara en ny skiva.

Den här gången följer Sofia Jannok, en utsträckt hand från amerikansk glesbygdsindie, en stig som kommer att göra henne mer personlig än någonsin.

– Jag har inte tänkt ut ett tema, men det blir en mer betydligt personligt. Handlar mer om det intima, känslor, sånt som jag aldrig har skrivit om förut. (skratt)

Efter en tid av intensivt turnerande och en mellanlandning i Kirunas mörka vinter öppnades en dörr till nästa skiva.

– Jag gör musik som jag själv saknar. På förra skivan behövde jag powerjojka, jag behövde stolthetsandan. Nu behöver jag någon som håller mig i handen.

Men först ska alltså tre tolkningar av Bon Iver släppas till sommaren om bara mixning hinns med. Exakt vilka tre låtar det blir är fortfarande en hemlighet. Slutligen, på tal om den kosmiska kopplingen mellan Sofia Jannok och Bon Iver:

Hur vore det att få ett mejl från Bon Iver om dina covers?

– Där finns en hisnande tanke i att han måste ha lyssnat igenom och godkänt mina texter, det är så det funkar. Bara att veta det är så sjukt häftigt.

– Sedan kommer han ju till Stockholm, tänk att få öppna för Bon Iver? Jag, Björne och Jesper? Får jag göra det, då kan jag sluta sen. (skratt)