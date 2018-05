LULEÅ Under onsdagen presenterades ännu en bokning till Luleå hamnfestival. Artisten Janice, med singlar som "I Got You", "Queen" och "Answer". Lördag den 7 juli står hon på scenen.

I ett pressmeddelande skriver festivalen:

"Med en rad soulinfluerade popsinglar i bagaget har Janice på kort tid trätt fram som ett framtidslöfte att räkna med. Musiken hon skapar beskrivs bäst som stämningsfull, hoppfullt mörk och på många sätt också blytung – i hennes soulpräglade röst finns både känsla och substans med förmåga att hänföra vem som helst.

I hyllningskören hittar vi förutom en rad både inhemska och internationella medier även artisterna Zara Larsson, Charli XCX och Ricky Martin, som alla fallit pladask för Janice."

Sedan tidigare är bland andra Molly Sandén och Markus Krunegård klara för festivalen. Festivalen har även bokat en mystisk DJ och ett riktigt storband.