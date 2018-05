– Jag är helt överväldigad, sade en rörd Anna Kostet, kommunalråd i Pajala. Ett fantastiskt bevis på att det finns massor av kreativitet i Pajala och en stor gemensam tilltro till vår framtid.

Det var kommunen som arrangerade brainstormingen efter att Arbetsförmedlingens rekryteringsmässa med 34 Pajalaföretag och 700 arbetssökande. Torsdagen var döpt till Kraftsamling Pajala. Och en kraftsamling blev det.

Idéerna levererades dels muntligt och dels via en så kallad mentimeter där deltagarna kunde skriva in sina idéer via mobilen – och allt projicerades på en stor duk på scenen.

Det handlade om allt från tillverkning av Arctic Whisky från Torneälvens vatten till bastusten från järnmalm, laxakvarium i Torneälven, bemanningsföretag med seniortjänster, isarena på Torneälven, renstängsel av snö, besöksgruva, dokumentärfilmbolag.

Det som diskuterades mest var en ny möjlighet att sikta fram stendamm från gruvupplagen för användning för ridbanor och gödselmedel, att sälja älgjakt till folk utifrån samt tillverkning och marknadsföring av olika maträtter med torndalsråvaror som bas.

– Vårt geografiska läge ger oss unika råvaror som vid rätt marknadsföring går att sälja över hela världen, sade bland annat Hans Olofsson som redan säljer träkol från Tornedalsbjörk till mästerkockar bland annat i Danmark.

Minst hälften realistiska

– Vi hade målet minst 40 affärsidéer – och det blev mer än dubbelt så många, säger näringslivsstrategen Erik Mella som höll i alla trådar.