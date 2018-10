Läs mer: Två män åtalas.

Det var i mars i år som polisen, ledda av åklagare från den internationella åklagarkammaren, slog till i en massiv insats. Inledningsvis riktades misstankar om människohandel mot en handfull personer kopplat till en restaurangrörelse i Arjeplog.

Papperslösa flyktingar som påstod att de lurats till orten för att jobba under slavliknande förhållanden upp 14-15 timmar per dygn, för usel lön. De hade dessutom tvingats bo och leva under vidriga förhållanden.

Utredningen resulterade slutligen i ett åtal mot två män för bland annat grovt ocker.

När det var dags för slutanförande i målet krävde Peter Salzberg, vice chefsåklagaren på internationella åklagarkammaren i Stockholm, att de två huvudmännen skulle dömas till åtta månaders fängelse.

– Jag anser att den här typen av brott har ett högt straffvärde, sa Salzberg.

Håkan Kjellgren, advokat som försvarade den 68-årige krögaren, yrkade på att åtalet i sin helhet skulle ogillas.

– Det är väl helt klart att målsägarna har jobbat mycket timmar och inte har fått så mycket betalt. Men frågan är om det är brottsligt, sa Kjellgren som krävde att åtalen mot hans klient skulle ogillas.

Advokat Lars Grönberg som försvarade den 39-årige köksmästaren krav gick i linje med sin kollegas.

De två advokaterna ansåg utredningen inte på något sätt visade att krogpersonalen utnyttjats och pressats som åklagaren påstod.

– De ger inget intryck av att vara några offer och de har haft alternativ, sa Lars Grönberg och pekade på det faktum att en av målsägarna skickat hem 40 000 kronor till anhöriga under den åtalade perioden.

– Kan man då säga att man är ett offer?

Målsägarbiträdet, advokat Carolina Nilsson, krävde att ett skadestånd för förlorad arbetsinkomst på mellan 230-240 000 kronor skulle utgå till hennes klienter. Nilsson yrkade också på att ett skadestånd för kränkning skulle utgå med 20 000 kronor per person.

Dom meddelas 30 oktober.