Prideveckan startade i måndags och firades med levande musik och tårta under onsdagen. Elever och föräldrar kan under veckan bland annat ta del av föreläsningar, RFSL från Luleå kommer på besök, eleverna smyckar skolan i regnbågens färger och läser normkritiska böcker och Kiruna IF kommer på besök.

– Det här är jätteviktigt att jobba med och belysa, vi ska alltid jobba med alla elevers lika värde, det handlar inte bara om vilken sexuell läggning du har, du ska få vara den du är, säger Annika Andersson, rektor.

Hon anser att det är viktigt att jobba med genusfrågor i Kiruna.

– Vi ser i skolresultaten att vi lyckas mindre med pojkarnas skolgång än med flickornas. Vi hade en liten skiftning förra året, men generellt så har det varit så i 20-30 års tid. Vi måste verkligen beakta det här, hur förhåller vi oss till våra pojkar och flickor och till varenda en av individerna vi har, säger Annika Andersson.

Jimmy Johansson är ordförande för Kiruna pride och är en av drivkrafterna bakom Prideveckan på Nya Raketskolan.

– Målet är att sprida så mycket kunskap som möjligt och se till att alla elever får en grundkunskap, det är många som inte vet vad begreppet HBTQ betyder.

Jimmy Johansson hoppas att veckan ska växa och bli större nästa år.

– Kunskap är makt och allting börjar egentligen med utbildning, det man känner till är man inte rädd för.

Elina Stendalen, Melinda Fjordell och Fanny Ansler går i åttan. De har gjort en enkät som handlar om sex och våld. Ett 80-tal elever i årskurs åtta på Nya Raketskolan har svarat.

– Det var positiva svar, det verkar som att de flesta vet vad sexuella trakasserier är och de flesta tycker inte att det är ok, säger Fanny Ansler.

– Jag tycker att det är bra att skolan visar att de faktiskt bryr sig om och att alla är olika och får tycka och tänka som de vill. Alla ska känna sig trygga och respekterade, säger Melinda Fjordell.

– Pride är inte så stort i Kiruna så det är bra att de går in och försöker få fler personer involverade i själva processen att det ska bli så acceptabelt som möjligt, säger Elina Stendalen.

André Ögren och Molly Jäger går i ettan på Nya Raketskolan. Under veckan har de tillsammans med övriga lågstadieklasser hjälpt till att smycka skolan med solar, blommor och en stor regnbåge.

– Vi har lärt oss att killar kan ha klänning och tjejer kan ha shorts och sådana saker, man får klä sig hur man vill och vara hur man vill, säger Molly Jäger.

– Och att alla är lika mycket värda, fyller André Ögren i.

– Fast det är lite konstigt i Saudiarabien, för där får inte tjejer köra bil, för om man gör det så hamnar man i fängelse.

– Jag tycker att det är lite orättvist, säger Molly Jäger.

Båda tycker om att ha Pridevecka på skolan.

– Tjejer och killar får vara hur de vill, det tycker jag är bra, för det är inte så kul om killar bara håller på med en sak och tjejer bara med en sak. Det är ju mycket roligare att göra båda sakerna, säger Molly Jäger.

– Då har man lite tid på sig om vill göra någonting fint eller rita en teckning med regnbågen på, säger André Ögren.