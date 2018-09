Under onsdagen hade Nina Berggård fått så många personkryss att hon passerat spärren på fem procent av partiets röster. Därigenom såg det ut som om hon skulle bli Vänsterpartiets riksdagsledamot, istället för Birger Lahti som suttit i riksdagen sedan 2014 och som fått förnyat förtroende att stå som förstanamn på Vänsterpartiets riksdagslista i Norrbotten.

Men på onsdagskvällen stod det klart att tillfället var förbi, då Nina Berggårds andel av personkryssen sjönk under fem procent. För att komma in i riksdagen via personkryss krävs att man kryssas av minst fem procent av partiets väljare. Av dem som klarar spärren hamnar den med flest kryss högst på listan.

Då 134 av 177 valdistrikt hade räknats hade Nina Berggård fått 667 kryss, vilket motsvarar 4,69 procent av rösterna. Vänsterpartiets förstanamn Birger Lahti hade då 538 kryss, motsvarande 3,79 procent.

På Moderaternas lista hade förstanamnet Mattias Karlsson, Luleå, en klar ledning med 1 356 kryss, motsvarande 8,03 procent av rösterna. Närmast i tur var Stefan Sydberg med 3,04 procent.

Av Socialdemokraternas kandidater är det bara landsbygdsminister Sven-Erik Bucht som har fått mer än fem procent av partiets röster. Bucht som toppar S-listan hade 7,62 procent.

Centerpartiet får ett mandat från Norrbotten och Linda Ylivainio, som står som första namn på valsedeln, hade fått 704 kryss motsvarande 7,75 procent.

På Sverigedemokraternas lista har partiledaren Jimmie Åkesson fått hela 32,59 procent av kryssen. Eric Palmqvist, Gällivarebo och andranamn på listan, har kryssats av 1,04 procent.