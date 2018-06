Under hösten 2017 reagerade många föräldrar på att lektioner ställdes in på grund av lärarbrist. I oktober till exempel ställdes åtta lektioner in under samma vecka för årskurs sex. I november lämnade cirka 100 föräldrar en skrivelse till kommunen, de ansåg att skolmiljön är dålig med för stora klasser och för små utrymmen.

Efter kritiken från föräldrar och önskemål från lärare beslutade kultur- och utbildningsnämnden att göra en genomlysning av verksamheten på Nya Raketskolan. Den är nu klar.

– Framförallt så är det inte en skola i någon djup kris utan det är problem i vissa årskurser har vi sett och det är vissa saker som man bör ta tag i, säger Conny Persson, biträdande förvaltningschef.

– Det handlar om samsyn, både på lednings- och lärarnivå. Det handlar om omtag av verksamhetsiden, att man hade behövt jobba med den. Och så handar det om samtal och förståelse för uppdraget. Det får sedan konsekvenser för hur man organiserar sig.

Enligt rapporten är personalen missnöjda med lokalerna på Nya Raketskolan. De anser bland annat att klassrummen inte är dimensionerade för de stora elevgrupperna på omkring 40 elever.

– Det kan jag inte uttala mig om, jag vet inte på vilka grunder de bedömer det eller vilka årskurser det handlar om, säger Conny Persson.

Personalen upplever också enligt rapporten stor omflyttning av personal samt brist på vikarier. Ibland har en lärare en grupp på 40 elever helt själv.

– Vi har samma resursfördelningssystem där som på alla andra skolor, och i snitt går det drygt tio elever per lärare i kommunen. Det är en organisatorisk fråga många gånger De ska inte ha fler elever per lärare där än på något annat ställe. Även om grundgruppen är 20, 30 eller 40 så ska man dela upp gruppen utifrån vad man håller på med och de behov som barnen har, säger Conny Persson.

Att personalen har en känsla av att det är stor omsättning på lärare tror Conny Persson kan bero på bristen på behöriga lärare.

– När vi har ickebehöriga lärare så får de inte tillsvidaretjänster. Då blir det per automatik omsättning, så är det på alla skolor där vi saknar behöriga lärare.

Endast 28 procent av föräldrarna har svarat på den enkät som skickade ut. Av den kan man avläsa att nästan 80 procent oroar sig för elevgruppernas storlek.

– Det är en organisatorisk fråga. När du får hem en klasslista och står det 4o elever eller 36 elever på den så tror man att de här 36 eleverna sitter tillsammans, men så behöver det inte alls vara.