Uppgifterna kommer från SMHI och om det blir nytt rekord i dag återstår att se. Det kommer blåsa en hel del i dag men enligt prognosen är dagens högst uppmätta temperaturer enligt följande:

Haparanda: 27

Kalix: 25

Piteå: 25

Övertorneå: 24

Luleå: 23

Överkalix: 23

Älvsbyn: 23

Boden: 22

Pajala: 19

Jokkmokk: 18

Arvidsjaur: 18

Gällivare:16

Arjeplog: 13

Kiruna:12

Dagens prognos enligt SMHI:

Kusten: Under morgonen drar moln och lokalt även regn bort från Norrbotten och det blir soligt i hela området, 20-25 grader. Västlig vind som ökar under dagen med risk för hårda vindbyar, från eftermiddagen nordvästlig vind och vinden börjar avta först under kvällen. I klart men i Tornedalen tidvis molnigt, då knappt 10 grader.

Inlandet: Soligt väder, över nordligaste Lappland och Norrbotten tidvis en del moln. 15-20 grader. Västlig vind som ökar under dagen med risk för hårda vindbyar, från eftermiddagen nordvästlig vind och vinden börjar avta först under kvällen. I natt klart men längst i norr tidvis molnigt, då 4-8 grader.

Fjällen: I Norrbottensfjällen molnigt och skurar som i högre terräng kan ha snöinslag, i Västerbottensfjällen klart till halvklart. Blåsigt med en frisk västlig vind som under eftermiddagen vrider till nordväst, på kalfjället och i utsatta dalgångar hård till mycket hård vind, 15-20 m/s. På de högsta topparna kan vinden nå stormstyrka, 25 m/s. Vinden avtar något under natten. I dag 10-15 grader, på kalfjället cirka 5, i natt 0-5 grader.