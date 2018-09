Vad är det män inte pratar om?

– Män ska enligt normen i samhället hålla saker mer för sig själva. Man ska vara stark, tuff och inte öppna upp så mycket hur man känner. Ser man på dödsorsaken för män under 50 år är självmord den vanligaste, och det är ju ett tecken på att man inte kan hantera vardagen, att man inte lättar på trycket eller berättar hur man mår.

Och då skulle kommunikation kunna göra att dödssiffran sjunker?

|

– Ja. Det skulle för det första kunna göra att man inte känner sig så ensam och för det andra skulle nog fler känna att det är okej att inte vara så stark och fast i schablonbilden av hur en man ska vara.

Män pratar inte med män alltså, men pratar män med kvinnor?

– Det hörs från många kvinnor att de känner sig som gratis-terapeuter åt sina manliga vänner, att det finns ett behov hos män att prata om sin relation till exempel med någon annan. Men då blir det inte med en man utan med en kvinna. Män emellan finns det en sorts distans som är svår att komma igenom.

Och hur kommer ni hjälpa män framåt genom studiecirkeln?

|

– Vi kommer fokusera på de sex kapitlen i boken. Kärlek, skörhet, flyktvägar, sex, ego och vänskap. Just flyktvägar tycker jag personligen är väldigt intressant. Vad gör man istället för att ta hand om sina känslor? Några exempel på flyktvägar kan vara porr, alkohol eller spel om pengar. Män är överrepresenterade bland de som har problem med alkohol, missbruk, våld och bland folk som är hemlösa. De är däremot underrepresenterade i antal föräldradagar och att ta barnen till doktorn eller sådant som rör barnen och skolgången. När man tittar tillbaka trettio år tillbaka har det hänt mycket med kvinnorna tack vare kvinnorörelsen. Till exempel min egen mamma jobbade delvis inte under min uppväxt utan var hemma, så ser det sällan ut i dagens samhälle. Men mannen har i princip stått och stampat på samma ställe sedan dess. Få saker har ändrats. Min roll och min fars roll är densamma. Mannen ska ta in pengar till hushållet, gärna tjäna mycket pengar och försörja familjen, det vill säga sätta andra i första hand framför sig själv. Det är de här normerna vi måste bryta. Dessutom är det ju så att kvinnorörelsen alltid tagit hand om kvinnor som blivit utsatta för mäns felaktiga beteenden, men nu tänker vi att det är männen som måste ta tag i det. Det är männen som är problemet.

Vad hoppas du att studiecirkeln ska ge?

|

– Jag tänker att männen kommer få känna att de inte är ensamma. Män känner ju precis som kvinnor och alla människor kärlek och skörhet och vänskap, men vi hanterar det på ett annorlunda sätt för att normen säger att vi ska det. Men det svåra blir ju att nå ut till dem som verkligen behöver den här cirkeln. De som kommer komma är redan en bra bit på vägen, de har redan tänkt tanken att ”det här är skadligt för mig eller min omgivning”. Men samtidigt är det så att ju mer vi pratar om det och ju mer frågan lyfts desto fler öppnar sig för diskussionen.

Varför tror du den här boken och cirkeln kommer just 2018?

– Det är efter metoo-rörelsen. Ingen man kan längre säga att den inte visste hur det stod till med de här frågorna. För vår del som organisation ledde metoo till att vi drog igång så kallade killmiddagar i Luleå där män träffas över en middag och pratar om saker vi normalt sett inte är så öppna med. Den här cirkeln blir en fortsättning på den satsningen kan man säga.

Om man som man är intresserad av de här frågorna men inte har möjlighet att gå cirkeln, vad har du då för råd att ge?

– Boken är ju bra att läsa och tänka kring. Det finns även en podd där det pratas om de här frågorna. Den heter också ”Allt vi inte pratar om”. Sedan kommer vi fortsätta ha killmiddagar inom Män Luleå som man kan få reda på när de hålls via facebook och instagram.

När startar cirkeln?

– Vi drar igång den fjärde oktober och träffas sedan varannan torsdag fram till lucia. Så, totalt sex gånger kommer vi ses.