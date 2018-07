Det utlovas ännu mer sol och värme i större delen av Norrbotten under veckan, men redan under morgondagen kan några mindre skurar dra in över fjällen. I övrigt får länet vänta till torsdag innan regnet kommer i en större utsträckning och även då är det främst över inlandet och mot fjällen som det ska regna.

– Mot lördag, söndag kan det komma in regn österifrån och då kommer det nog lite skurar även ned mot kusten. Annars ska det nog vara ganska varmt och soligt, säger Linus Dock, från SMHI.

Under helgen ska det enligt Linus Dock, med största sannolikhet komma in en behövlig mängd regn som förhoppningsvis kan motverka alla de skogsbränder som rapporterats från länets alla vrår.