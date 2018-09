Här är SMHI:s prognos för dagen.

Kust:

Regn rör sig långsamt norrut

Under morgonen rör sig regn in söderifrån över Västerbotten. Regnområdet rör sig därefter långsamt norrut och väntas först lämna Norrbotten under kvällen. Både framför och bakom regnet väntas varierad molnighet. 7-11 grader. I natt mest klart och 0-5 grader. Sydostlig vind som efterhand vrider mot väst eller sydväst med början i söder.

Inland:

Regn rör sig långsamt norrut

Mycket moln och ett regnområde rör sig under dagen långsamt norrut och väntas ligga kvar över norra Lappland även den kommande natten. Sent i eftermiddag eller i kväll minskad molnighet över Västerbotten och södra Lappland. Dagtid 7-11 grader, i natt 0-5 grader. Sydostlig vind som efterhand vrider mot sydväst med början i söder.

Fjäll:

Regn eller tidvis skurar

Mest mulet och ett regnområde rör sig långsamt norrut. Fram på dagen når regnet norra Lapplandsfjällen och här stannar det upp och kan ge större mängder. I höglänt terräng kan inslag av snö förekomma. Även bakom regnet väntas skurar även om molntäcket av och till minskar något. 1-6 grader, i natt något lägre och lokalt ner mot 3 minusgrader. Sydostlig vind som under dagen, med början i söder, vrider till väst och då också tilltar till frisk eller lokalt hård.