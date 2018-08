Under morgonen dominerar molnen för att under eftermiddagen ersättas av klart till halvklart väder vid kusten. I inlandet och fjälltrakten risk för regnskurar. En blåsig dag över hela länet med allt från friska vindar längs med kusten till stormbyar i fjällen.

Kusten: Längs med kusten blir det mest klart väder men blåsigt. Under eftermiddagen spricker vädret upp och solen kan kika fram. Temperaturen lär uppnå cirka 20 grader under dagen för att under natten sjunka ned mot 10 grader. Sydliga eller sydvästliga vindar tidsvis friska.

Inlandet: Under dagen är det en molnfylld himmel som kan leda till regnskurar över inlandet. Temperaturer mellan 10 och 15 grader under dagen och mellan 5 och 10 under natten. Under natten avtar också regnet men vinden tilltar. Sydliga vindar under dagen och sydvästliga under kvällen, upp till hårda vindbyar.

Fjällen: Under morgonen blåser det sydostlig frisk vind, som under dagen vänder mot sydväst och tilltar i styrka. Mycket hårda vindar och lokalt även risk för stormbyar. Risk för regnskurar och temperaturer mellan 8 och 13 grader.