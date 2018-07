Vid den första besiktningen konstaterades att för mycket återstod göra med Kristallen och Peab fick lägga in nästa växel och har slitit ända fram till torsdagen för att se till att byggnaden går igenom ett andra försök.

– De senaste två månaderna har varit en hektisk tid och vi har haft jättemycket folk på bygget sedan april, säger LKAB:s projektledare Johan Mäkitaavola.

LKAB är beställare och Peab står för generalentreprenaden av huset som är en riktigt specialare – vilket Anders Stöckel hos Peab vittnar om.

– Dels har det varit en kamp mot tiden under de här tre åren, men det är ju inget generellt bygge med välkända former, huset är runt med all den problematik som det medför, både för gjutningen av grunden och övrigt. Arkitekten har verkligen tagit ut svängarna så det har varit ett spännande projekt.

– Naturligtvis, vi har jobbat med det här i över tre år och känns skönt att vi är klara och kan gå vidare till nästa stora projekt, säger Anders Stöckel.

Men helt färdiga är inte Peab med kristallen och nu när besiktningen är klar övergår man till en garantidel där det finns en del fel att fixa till.

– Vi räknar med att vi är klara med det på 2-2,5 veckor innan vi lämnar det här bygget för den här gången.

För LKAB var det såklart en missräkning att byggnaden inte godkändes vid första besiktningen och planen var ursprungligen att lämna över huset till kommunen redan i april.

– Nu siktar vi på att kunna göra det inom ett par veckor, säger Johan Mäkitaavola.

– Dels handlade det om säkerhetsgrejer, och så lite delar som inte hade kommit, exempelvis en stor del av den guldfärgade plåten på toppen av byggnaden.

Men nu har besiktningsmännen alltså gjort bedömningen att huset är tillräckligt färdigt för att kommunen ska kunna flytta in. För LKAB och Peabs del påbörjas en diskussion om vite ska utgå eftersom tiden för färdigställandet har överskridits.

– Vi kommer att diskutera den saken oss emellan men det är en komplicerad fråga. Vi och Peab ser lite olika på saker och ting, kan jag säga om jag ska vara diplomatisk, säger Johan Mäkitaavola.