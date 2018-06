Född: Den 26 februari 1966

Karriär: Var först sångare i Union Carbide Productions, sedan frontfigur i Soundtrack of our lives som splittrades 2012. Därefter har Ebbot Lundberg haft en solokarriär, släppt musik med nya banden Indigo Children och The New Alchemy samt medverkat i TV4:s "Så mycket bättre" och egna SVT-programmet "Ebbots ark".

Aktuell: Med konsert på Festspelen i Piteå, onsdag den 20 juni (Acusticum, Stora salen). På konserten medverkar även Max Schultz, en av landets mest ryktbara jazzgitarrister.

Källa: Norrbottens Media