Under måndagen hölls ett extrainsatt möte där Gruvtolvan beslutade att vice ordförande Anders Elenius blir tillfällig ordförande fram till årsmötet i februari.

– Det som kommer att gå ut till våra medlemmar är att förre ordförande klivit av alla sina uppdrag och att jag kliver in fram till årsmötet, säger Anders Elenius.

Varför kliver han av alla sina uppdrag?

|

– Han ansåg att situationen var sån att han inte längre kunde sitta kvar. Varför är det bara han som kan svara på. Jag vill inte gå i polemik med någon och säga varför, utan vi har fått ta konsekvenserna av att vi har en tom ordförandepost. Det viktigaste för oss i Gruvtolvan just nu är att ha en fungerande styrelse.

Hur tror du att förtroende för Gruvtolvan påverkats av den här situationen?

– Vi hoppas ju att det inte påverkat klubben något. Men det är aldrig bra med såna här situationer. Nu är det inte säkerställt vad som har hänt utan det enda vi vet är att Ove tagit konsekvenserna av det. Om händelsen är polisanmäld får de lagliga instanserna ta vid, säger Anders Elenius.

Bakgrunden till att Ove Stålnacke lämnar sina fackliga uppdrag är uppgifter som SVT Norrbotten fått om en krogkväll där Stålnacke ska ha visat intresse för en kvinna på krogen och därefter misshandlat en av kvinnans bekanta sedan denne bett Stålnacke att lämna stället. Händelsen ska ha blivit polisanmäld i efterhand och Fredrik Söderlind vid polisen i Kiruna bekräftar att man utreder en misshandel på en krog som inträffat under helgen. Ove Stålnacke ska på eget initiativ ha valt att lämna sina uppdrag som ordförande för fackklubben Gruvtolvan som är en del av IF Metall. IF Metall har inte haft någon större inblandning i ärendet, utan situationen sköts lokalt av Gruvtolvan. Pressansvarige Jesper Pettersson berättar att ombudsmän varit i kontakt med Ove Stålnacke för att prata med honom om det som hänt.

Händelsen ska alltså vara polisanmäld. Finns det risk för uteslutning om Ove Stålnacke fälls för brott?

– Det är inget som är aktuellt just nu, han kan med största säkerhet fortsätta vara medlem, säger Jesper Pettersson.

Norrbottens Media har sökt Ove Stålnacke för en kommentar men inte nått honom.