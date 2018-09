På sitt karakteristiska, nästan studsande sätt, hoppar han in i bilen på väg för den här intervjun. Gunnar Selberg har själv fått välja var vi ska göra den. Det blir företagscampen i Kurravaara. Turistföretaget som han byggde upp i början på 1990-talet.

– Jag har folk omkring mig som är självständiga. Jag ger dem väldigt mycket frihet. Kanske lite för mycket ibland. Det kan uppstå situationer då de tycker att jag ska vara tydligare med vad jag vill och vad de ska göra. Men jag vill inte vara så tydlig. Det blir bättre om de tänker själva. Naturligtvis sätter jag ju någon prägel på verksamheten och ramar för hur vi ska göra, Selberg.

När vi träffas har det gått fyra dagar sedan det stod klart att Centerpartiet i Kiruna krossat den historiska sviten av röda kommunledningar. Var tredje kirunabo vill se Gunnar Selberg som kommunalråd. Något som nog ingen räknat med då han 2002, klev in i Centerpartiet. Partiet stöddes då av 0,7 procent av kirunaborna. Idag har partiet kapat åt sig 33 procent av rösterna. Allt tyder på att det är Gunnar Selberg som är anledningen. En ettrig politiker i talarstolen. En medial rubrikmaskin med en framtoning som är närmast "bulldogmässig".

– Folk får en felaktig bild utav mig. Man generaliserar. Om man som jag är man och företagare. Stor i truten och alltid säger vad jag tycker. Och dessutom syns i media. Då är man en mansgris. Det följer liksom med. Om man har den här bilden utåt så lägger folk in egenskaper som man inte har, säger Gunnar Selberg.

– Folk tror att min fru därhemma hon springer med tofflorna åt mig. Men det är jag som springer med tofflorna åt henne kan jag ju säga. Skratt. Hon är ingen kvinna som springer med tofflorna åt någon, säger Gunnar Selberg.

– Jag har alltid tagit stor del av vardagslivet i familjen. Har velat ha starka relationer med mina tre barn. Gått på utvecklingssamtal i barnens skola, gått med ungarna till tandläkaren och sådana saker, säger Selberg.

Som familjefar och make är han glad att han tagit plats i vardagslivet kring barnen på ett centralt sätt.

– Ibland kan männen hamna lite på sidan om i relationen med barnen. Men jag är glad att jag fått ha de här rollerna. En mamma behöver inte riskera att hamna på undantag. Det kan ibland bli så för männen. Men så har inte vi haft det, säger Selberg.

I grunden är han psykologilärare och studerade i Lund. Efter två år som lärare i Luleå så återvände han till Kiruna. Anledningen var att han kände inom sig att han hade något att erbjuda. Inte som lärare, i första hand, utan som säljare.

– Jag trivdes fantastiskt bra som lärare. Jag kom tillbaka från Lund där jag studerat och flyttade till Luleå och jobbade två år som lärare i Luleå. Jag ville tillbaka till Kiruna. Jag kände att psykologin som jag läst (psykologilärare) och marknadsföring och de andra bitarna, att jag ville göra något av det. Jag kände att jag har något att ge. Att sälja Kiruna.

Efter tillbakaflytten kom han att jobba först som turistindendent och senare blev han vd för Kiruna turism ab,

Efter några år skulle han dock komma att bli av med det jobbet. Gunnar Selberg vill inte gå in på alla detaljer men han beskriver en arbetssitutation där han uppträdde på ett sätt som blev obekvämt för flera.

– Jag jobbade först som turistintendent i kommunen under två år. Sedan blev jag vd i Kiruna turism ab. Kirunahärvorna var under uppseglande då. Jag blev varse saker som pågick som jag satte stopp för. Då var det inte så intressant att ha kvar mig. Jag vill inte gå in på detaljer. Men så var det. Då gjorde de sig av med mig också. I samband med det så bildade jag eget bolag, säger Gunnar Selberg.

Hans väg har tydligt kantats av konflikter. Det började redan på universitetet i Lund där han studerade. Konflikterna kom sedan att fortsätta i hans roll som vd för turistföretagarorganisationen i Kiruna. Enligt Gunnar Selberg så är det något som följt honom.

– Jag tycker inte att jag provocerar fram konflikterna. Det hoppas jag att jag inte gör. Jag följer inte alltid följer strömmen och det funkar inte så bra i alla organisationer. Det är så mycket som är snett och när jag stöter på det så reagerar jag. Jag vill inte anpassa mig till ett system som jag tycker är fel. Om man inte håller med, så måste man få tycka annorlunda utan att bli straffad för det. Och försöker man straffa då för att man inte går på led. Då går jag igång.

Anledningen till den konfliktkantade vägen är enligt honom hans rättvisetänkande. Kanske har uppväxten i en frikyrklig miljö påverkat den delen?

– Jag tror att det handlar om ett allmänt rättviseperspektiv. Jag är uppvuxen i ett kristet hem och min fru brukar säga ibland: Nu är det den där pingstvännen i dig som vaknar igen. Skratt.

Föräldrarna var pingstvänner och pappan var en hängiven Socialdemokrat med förtroendeuppdrag. Gunnar Selberg har själv inte varit aktiv inom pingströrelsen sedan tonåren. Men han sympatiserar med den kristna formen av medmänsklighet.

– Jag har vuxit upp med det. Hemma kunde det vara utslagna människor. Pappa kunde fara iväg mitt i natten ibland och hämta någon på stan som smällt av. Jag har vuxit upp i ett hem där sann solidaritet rådde. Det var genuit. Flera av mina syskon är aktiva ännu. Man bär det med sig. Jag har en mamma som påminner mig hela tiden om det där. Hennes största önskan är att man fullt ut skulle vara tillbaka där någonstans, säger Selberg.

Hans personlighet är speciell och utmärker sig på flera sätt. Klart står att Gunnar Selberg är en person som tar plats. Nu väntar en mandatperiod med honom i fokus. Från hetsig oppositionsledarel till kommunalråd.

– Jag tycker att det är så här. Jag känner mig omtyckt av omgivningen. Men eftersom jag tar plats så kan rektionerna bli blandade till att börja med. Det är någonting hos mig som gör det. Men jag brukar vinna i längden. Det är lite som om man älskar eller hatar mig efter en tid. Skratt.