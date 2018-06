Under lördagen släpptes fåren ut i grönskan i gruvstadsparken där de ska få gå runt och beta hela sommaren. Varje sommar kommer några av fåren från Kuttainen Isosaari ekonomiska förening till Kiruna.

– Vi har får av tre raser, två stycken är Gutefår, de är mörka med horn. Både honor och hanar har horn. De vita fåren är en blandning mellan Texel och Finull, säger Harry Esberg, fåraherde.

I år är det fem tackor med fem lamm som strövar runt i parken. Det yngsta lammet är endast 20 dagar.

– Vi har försökt att kolla så att det är sociala djur. En av dem heter Engla, den med lite mörkt ansikte. Som namnet säger så är den hemskt snäll. Namnet har den faktiskt fått här, några flickor döpte den, säger Harry Esberg.

Fåren kommer nyfiket fram för att hälsa, men sedan springer de snabbt undan igen till en mer otillgänglig del av skogen.

Ett av fåren, Vita, är så social att den glömmer bort sitt eget lamm ibland. Efter att ha hälsat på några barn och fått lite mumsigt gräs kommer hon plötsligt ihåg den lille och ett utdraget bräkande hörs i skogen. Till slut kommer svaret och mamma får och lamm springer varandra till mötes.

– Det här är jättebra, det är roligt att barnen får chans att interagera med djuren i sådan här miljö, säger Isa Persson som besöker parken med sina barn.

Under sommaren kommer ungefär 70-80 gäster per dag för att hälsa på fåren. Under invigningen kom ungefär 400 personer.

I parken finns också en bur med silkeshönor och två kaniner. Djuren kommer att finnas i parken till början på september.