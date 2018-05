Beslutet togs av regeringen i förra veckan att möjliggöra för skolungdomar i årskurs sex-nio i grundskolan och årskurs ett-två i gymnasieskolan att få avgiftsfri kollektivtrafik under sommarloven. Regeringen satsar 350 miljoner kronor per år under åren 2018-2020.

För Norrbottens del motsvarar det 8,75 miljoner kronor per år.

– Vår förhoppning är att regionkollektivtrafikmyndigheten och Länstrafiken ska lyckas göra det möjligt redan i sommar, säger regionrådet Glenn Berggård (V).

– Det är ju kort om tid, regeringen fattade beslut om det i förra veckan. Det måste fixas till kort och så måste informationen ut till berörda, säger Glenn Berggård.

En del skolelever har redan terminskort för bussarna, men andra skolungdomar, de som inte har så långt till skolan måste få busskort om de ska kunna ha glädje av reformen. Och så måste det finnas busstrafik under sommarlovet.

– Det är en bra möjlighet där det finns buss- och järnvägstrafik. Vi har ett antal linjer som bara är under terminstid, konstaterar Glenn Berggård.

Frågan kommer att tas upp på regionala kollektivtrafikmyndighetens arbetsutskott, som sammanträder i dag.