Det var 2016 som den 37-årige mannen har gjort sig skyldig till människosmuggling i Danmark. Han dömdes till fängelse och överflyttades till Sverige. Mannen frigavs i januari i år. Han dömdes dessutom till ett inreseförbud till Danmark på sex år.

I nuläget är det tre personer som räknas som offer, två män och en kvinna. Polisen tror att fler målsägare kan komma i fråga när åtalet närmar sig.

– Så kan det bli. Vi tror att det handlar om fem till sex personer som har fallit offer för den här verksamheten, säger kriminalkommissarie Patrik Ström som är koordinator för ärendet.

Patrik Ström berättar att offren är rädda för repressalier om det kommer ut från vilket land de kommer från.

– Jag kan säga så mycket att det inte handlar om EU-medborgare eller att de kommer från Afrika, säger kommissarien.

Han säger dock att de befinner sig på hemligt ort någonstans i Sverige. Samtliga offer är papperslösa.

Patrik Ström vill inte heller gå närmare in på under vilka förhållanden som målsägarna har levt under.

– Det är väl ingen misär men dom har inte haft det så bra, enligt mina mått.

Personerna har inte haft någon som helst fritid utan allt har varit inriktat på att arbeta på de restauranger som ägs av den 57-årige mannen. Den tiden som personerna inte har vistats på restaurangerna har de haft husarrest.

Har personerna varit i fångenskap?

– Dom har i alla fall inte haft någon egen tid.

Hur mår offren?

– Fysiskt är det inga problem såvitt jag vet men mentalt har dom det jobbigt. Personerna är pressade.

Hur kom dom till Arjeplog och Sverige?

– Det är något jag inte kan kommentera i nuläget.

Handlar det bara om två män och en kvinna som har utnyttjas?

– Just nu är det tre målsägare men det finns ett flertal personer som förekommer och som kan tillkomma.

Hur kom den här brottsligheten på spåret?

– Det var genom ett tips från en annan myndighet redan under sommaren 2017. I oktober förra året gjorde vi ett tillslag mot restaurangerna och sedan dess har ingen av brottsoffren arbetet där. Efter tillslaget var vi gjort en grundlig utredning som sedan lade grunden för torsdagens häktningar.

Ni gjorde även ett tillslag i Piteå i början på veckan, varför?

– Stämmer, på en restaurang som tillhör en av de häktade, mer kan jag inte berätta.