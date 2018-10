Framför nya stadshuset Kristallen radades Kirunas nästa styre upp och det var få överraskningar. 2018-2022 kommer Kirunas kommunledning består av Kirunacentern, Moderaterna, Sjukvårdspartiet och Kristdemokraterna, precis de bundsförvanter som Gunnar Selberg väntas söka stöd hos. Även Nya Kirunapartiets Kenneth Stålnacke har varit aktuell för att ingå i kommunledningen men på tisdagen fanns inte Stålnacke med.

Det innebär att Stefan Sydberg kliver över från nuvarande kommunledning till den nya men han kommer att behålla sin post som andre vice ordförande i kommunstyrelsen vilket motsvarar en halvtidsarvoderad tjänst. Dick Vånsjö blir förste vice ordförande i kommunstyrelsen (vilket motsvarar ett 75 procents arvode) medan Gunnar Selberg tar över som kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen och blir därmed heltidspolitiker.

Den nya kommunledningen kommer att väljas in under kommunfullmäktige i december och påbörjar sitt uppdrag efter årsskiftet. Tillsammans har partierna 24 mandat, 15 från C, 3 från M, 4 från SJV samt 1 från KD. Det 24:e mandatet kommer från Sten Nyhlen som lämnade S för Sjukvårdspartiet efter valet. Totalt består kommunfullmäktige i Kiruna av 45 mandat.

