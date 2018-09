KALIX Sverigedemokraterna blir kommunfullmäktige i Kalix tredje största parti med 8,2 procent av rösterna, de ökar med 3,8 procentenheter jämfört valet 2014.

Valresultatet gör att (SD) ökar från två till tre mandat (platser) i kommunfullmäktige.

Övriga partier som är större i kommunvalet jämfört 2014 är Moderaterna (20,8 procent, plus 4,7 procentenheter), Vänsterpartiet (6,9 procent, plus 1,2), Liberalerna (5,2, plus 0,7) och Kalixpartiet (3,0, plus 0,4).

Siffrorna är valmyndighetens och ännu preliminära.