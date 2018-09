Drygt 20 procent eller 373 personer lade sin röst på SD i riksdagsvalet i Arjeplog. Men i valet till kommunfullmäktige blev det bara 46 röster, vilket kan förklaras med att det saknades valsedel med lokala kandidater.

Det här ledde till att partiet tappade mandatet de erövrade 2014 och som ledde till att en stol i kommunfullmäktige stått tom de senast fyra åren.

– Jag tycker det är bra att vi kommer att ha ledamöter på samtliga stolar, det är ju det som stolarna är till för. Känner man att man inte vill rösta på något av de partier som har egna kandidater så är det bättre att protestera genom att rösta blankt, säger kommunalrådet Britta Flinkfeldt (S).

Hon tror att diskussionerna skulle blivit tydligare om man protesterar så.

– Nu mixas valresultatet upp av både människor med rasistiska åsikter och de som vill ”röra om i grytan” i en salig, svårtolkad röra.

I årets kommunalval valde Arjeplogsborna att rösta rött. Både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet gick framåt med ett mandat.

S landar på nio och V på sex platser.

– Nej, inte med det jobb vi lagt ner. Vi har under lång tid träffat och pratat med oerhört många människor, säger Flinkfeldt som också kan glädja sig åt att hon fick flest personkryss.

– Med det i bagaget kan jag vara nöjd och se framåt och känna att jag har förtroende bland väljarna, säger hon och hoppas få fortsätta som kommunalråd.

Kommunvalet resulterade valet även i ett tapp för Centerpartiet – som backade från två till en plats.

Även i grannkommunen Arvidsjaur förlorade SD ett mandat, ett återstår. Även S minskade med ett, elva återstår.

Vinnare blev i stället utmanaren om makten – Centerpartiet – som gick starkt framåt redan i förra valet. Nu ökade partiet med ett till tio. Även Liberalerna gick plus ett.

Tre mandat landade SD på i Älvsbyn, minus ett sedan 2014. Även Socialdemokraterna backade. Efter tappet på två har partiet 13 mandat, och fortsätter vara störst.

Även Centerpartiet gick framåt – plus ett innebär sex platser. L och KD fick också påökt med ett mandat vardera till tre och två.

I Piteå heter de stora förlorarna Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

S tappade tre och MP två. Även L minskade med ett mandat.

Många partier i Piteå kan glädja sig åt framgångar. Plus två blev det för Sjukvårdspartiet och plus ett för C, V, SD, samt det lokala Skol- och Landsbygdspartiet.