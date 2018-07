Sommarvärmen har lett till ett stort antal bränder över hela landet och flera larmar 112 om samma brand. Det fina vädret gör också att allt fler är ute under kvällarna. Det är många som badar, åker båt, är ute i skog och mark och inte minst väldigt många som förtär alkohol. Något som genast påverkar antalet nödsamtal till SOS.

– Under en vanlig helg kommer det in ungefär 9000 samtal och just nu kommer det in väldigt mycket om de här bränderna så det påverkar givetvis den vanliga 112 trafiken. Vi ser ett högt tryck nationellt, säger Johnny Blanck, presstalesperson vid SOS Alarm.

Under lördagskvällen uppnådde antalet samtal till 112 rekordsiffror, med nästan 13 000 samtal i hela landet. Det är siffror som kan jämföras med antalet samtal under nyårsnatten, som brukar vara årets mest hektiska tid för SOS-operatörerna.

För att inte ringa in till 112 i onödan hänvisar nu SOS Alarm till de nummer som finns för mindre akuta situationer. Om man till exempel vill ha råd eller har frågor om vad man ska göra vid olyckor eller om hur man ska agera om man befinner sig i närheten av en skogsbrand kan man ringa 113 13, det nationella informationsnumret vid olyckor och kriser. För att komma i kontakt med polisen för icke-akuta ärenden hänvisas man till att ringa 114 14. Om man har behov av sjukvårdsrådgivning kan man även ringa 1177 innan man kontaktar 112. Några saker man också bör tänka på innan man larmar om just en brand är att man inte nödvändigtvis borde ringa 112 bara för att man ser rök.

– Man ska ringa om man ser öppna lågor, inte om man ser rök eller dis. Rök kan spridas över väldigt stora sträckor, det beror på hur vindarna ligger. Rök förs ofta högre upp i atmosfären och går ned längre bort, så det kan vara väldigt svårt att lokalisera var det brinner bara på rökdoften, säger Johnny Blanck, presstalesperson vid SOS Alarm.