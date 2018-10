PT har tidigare berättat att åldersgränsen för den kostnadsfria tandvården höjs i hela landet. Något som gjorts stegvis från 19 år till 22 år och 1 januari 2019 höjs åldersgränsen för fri tandvård till 23 år. Det innebär också att gränsen för det allmänna tandvårdsbidraget, ATB, höjs till 24 år. Ett bidrag som dessutom fördubblades i april i år.

Det allmänna tandvårdsbidraget är uppdelat i olika åldersklasser. Från det att du ska betala för tandvården och upp till 29 års ålder får du ett tandvårdsbidrag på 600 kronor per år. Personer mellan 30–64 år får 300 kronor per år och för de som är 65 år och äldre ligger bidraget på 600 kronor per år.

Eva Stridsman, enhetschef vid Folktandvården i Öjebyn, tycker att höjningen är positiv.

– Jag tror att fler går till tandläkaren när man har en förlängd ålder där man har gratis tandvård. Att ha den möjligheten är suveränt bra, säger hon.

Tandvårdsbidraget tror hon också påverkar på så sätt att fler tar sig råd att gå till tandläkaren.

– När du har fyllt 24 så börjar du betala, men har du då 600 kronor i bidrag som du kan använda och det inte är så mycket som behöver åtgärdas blir det inte så kostsamt, säger hon.

Arbetet för en god tandhälsa börjar redan när barnen är små och bra vanor brukar följa med upp i vuxen ålder, förklarar Eva Stridsman. Målgruppen som berörs av den fria tandvården bedömer hon har en god tandhälsa.

– De har under lång tid fått bra information, men det är viktigt att fortsätta följa tandhälsan när man är vuxen, säger Eva Stridsman.