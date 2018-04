Tillsammans med flickvännen Jonna är Joakim Lundell ett stort Youtube-fenomen. Med fem singlar slog multiartisten flera rekord under förra året. Hans musik handlar om hans liv och uppväxt. Hiten "All I need" har streamats över 40 miljoner gånger och "My addiction" är en given kandidat på topplistorna. Helgen efter midsommar får Kiruna njuta av hans musik.