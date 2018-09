Anki Kemi – som har mångårig erfarenhet av bland annat psykoterapi, livscoachning, meditation och mindfulness – kommer i november att guida deltagarna i en avslappnande helg i hälsans tecken med fokus på egentid och tystnad.

– I dagens samhälle lever vi i ett ganska extremt tempo där vi alltid är tillgängliga. Ibland tänker jag att även om vi dött så får någon väl tag på oss via telefon. Och i allt detta kan det vara svårt att komma i kontakt med sina egna tankar, säger Kemi.

Men det är inte egentid som i ensamtid som är fokus under helgen. Även om det finns moment där man kan vara ensam – om man vill – så är tanken att vara tillsammans i grupp under tystnad. Till och med under måltiderna.

– Tystnaden blir starkare i gemenskap, säger Kemi.

För den som är nybörjare kan ett tystnadsretreat vara som balsam för själen, men det kan också väcka svåra frågor – och ångest. Då finns Anki Kemi där som stöd.

– Man alltid be att få enskilda samtal med mig, säger hon.

Måltiderna kommer att vara vegetariska och man intar inte alkohol.

– Rening för båda kropp och själ, säger Kemi.