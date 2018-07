Räddningstjänsten fick larmet om en arbetsplatsolycka i Svappavaara gruvan 10:30. Enligt polisen rör det sig om en kvinna som har fallit från över 5 meters höjd ned på ett rullband. Kvinnan hämtades med ambulanshelikopter från platsen.

Per Juntti, kommunikatör från LKAB bekräftar att det rör sig om en fallolycka.

– Det vi kan säga just nu är att det har skett en allvarlig olycka i kulsinterverket i Svappavaara. Det är ett fall från hög höjd och ambulanshelikopter har varit på plats och hämtat personen, det är ungefär det vi vet just nu, säger Per Juntti, kommunikatör för LKAB.

Uppdaterad 13:20

LKAB skriver i deras nyhetsrum att arbetaren sysslade med förberedande arbete på en travers på rullplan när en gallerdurk i servicebryggan släppte. Personen som är anställd hos en av LKAB:s entreprenörer, föll ungefär 5 meter ned till rullhuset där hon landade på ett transportband.

En kollega larmade omedelbart och första hjälpen utfördes på plats. Ambulans tillkallades och medarbetaren är förd med helikopter till sjukhuset i Gällivare. Skadeläget är än så länge oklart.

Platsen är avspärrad, LKAB:s krisorganisation är upprättad och Polisen informerad.

Uppdaterad 14:45

Kvinnan vårdas nu på Gällivare sjukhus med livshotande skador. Under eftermiddagen eller kvällen kommer hon att flyttas vidare till Umeå.