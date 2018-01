Vid tolvslaget rapporterar polisen om att en kvinna blivit misshandlad utanför en mc-klubb i Svensbyn utanför Piteå.

Strax innan klockan 01.00 hade polisen lite bekymmer med an berusad man i övre tonåren på Timmermansgatan i centrala Luleå. När polisen skulle omhänderta mannen för fylleri blev mannen aggressiv. Poliserna på plats tvingades avvända pepparspray samt belägga honom med handboja. Mannen är nu misstänkt för våld mot tjänsteman samt våldsamt motstånd.

Ungefär samtidigt ska en man ha misshandlat en person på restaurang Tages i Piteå. Offret har, enligt polisen, fått motta våld mot huvudet och fördes till akuten med ambulans.

Vid 02-tiden rapporterar polisen om en misshandel hotell Laponia i Arvidsjaur efter ett stökigt bråk för där tre anmälningar upprättades varav minst en angående misshandel.

Klockan 02:25 stoppade polisen en bil i Gällivare där föraren, man i 30-årsåldern, var påverkad av alkohol. Mannen saknade dessutom körkort. Mannen misstänk nu för rattfylleri samt olovlig körning.

Någon gång mellan 01.00 och 03.00 ska polisen varit på en adress i bostadsområdet Svartöstaden i Luleå. Festen spårade ut och en man ska, enligt polisen, ha slagit och hotat en person. Mannen greps men släpptes från polisens arrest vid 14.40-tiden på nyårsdagen.

Under nyårsnatten ska också en misshandel ha skett i Gällivare där en man greps. Mannen anhölls senare av jouråklagare.

Strax efter klockan 03.00 omhändertogs tre män i övre tonåren på Scandic i Kiruna. Det var ordningsvakterna som hade omhändertagit männen som misstänktes för sexuellt ofredande på två kvinnor.

Sammanfattningsvis har det varit 142 händelser i länet mellan 18.00 på nyårsafton till 06.00 på nyårsdagen. Två män gripna varav en släpptes från arresten under nyårsdagen, båda misstänka dock för misshandel och hot. Antal omhändertagna för fylleri var sju personer.

Det var även varit en del viltolyckor runt om i länet.

Förundersökningsledaren Peter Edin betraktar nyårshelgen som en normal helg.

Under lördagen inträffade en olycka mellan två bilar på väg 94. Enligt de första uppgifterna från SOS Alarm var totalt fem personer inblandade i olyckan. Under lördagseftermiddagen meddelade landstinget att en kvinna i 60-årsåldern vårdas för allvarliga skador på intensivvårdsavdelningen vid Sunderby sjukhus. Under måndagen hade polisen inga nya uppgifter om olyckan.