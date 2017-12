Sent på kvällen den 23 september 2016 ringde någon in ett anonymt bombot riktat mot polishuset i Luleå. Strax efter midnatt samma kväll ringde samma person igen upp polispersonalen och menade att "nu var det bråttom" eftersom han hade placerat en bomb utanför huset. Enligt mannen skulle bomben ligga under en bil och bestå av C4.

Ganska omgående kunde polisen dock identifiera inringaren eftersom han ringde från sin egen mobiiltelefon och dessutom uppgav sitt personnummer under samtalets gång.

Nu döms mannen av Luleå tingsrätt för olaga hot och narkotikabrott. Påföljden blir skyddstillsyn, samt att 25-åringen ska underkasta sig vård och behandling.