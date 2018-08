I Lars Teglunds bok samlas närmare 200 Dagens ris som publicerats i Norrbottens-Kuriren mellan 2002 och 2007. Under bokreleasen på torsdagskvällen anordnades klagomur där det var fritt fram för besökarna att klaga ohämmat. Enda regeln var att positivism och personangrepp inte var tillåtet.

– Norrbottningarna är sammanbitna men samtidigt bra på att klaga. Ikväll får publiken avbryta oss på scen för att klaga hur mycket de vill. Jag tror det fyller ett viktigt behov att gnälla, säger Lars Teglund.

Under kvällen läste han upp klagomål från scenen tillsammans med skådespelare och Charlotte Lindmark som modererade, hennes uppgift var att höja konfliktnivån. Besökarna kunde sms:a ett klagomål och få det uppläst eller skrika ut det, höll man med klagomålet var det bara att applådera högt och besviket. En som inte ville missa klagomuren var Birgitta Dahlborg.

– Vi får väl se om jag har något att klaga på när de andra sätter igång. Jag har tidigare tänkt skicka in Dagens ris men det har aldrig blivit av, säger hon.

Saga Wallerström och Ludvig Sjödin följer Lars Teglunds Instagramkonto med samma namn som boken, där lägger han upp olika Dagens ris.

– Det är så roligt för det är så mycket blandade grejer folk stör sig på. Jag tycker det är fascinerande att de tagit sig tiden att skriva och skicka in till tidningen, säger Saga Wallerström.

– De måste verkligen störa sig mycket eftersom de orkar skriva om det. Jag har själv köpt boken och jag ser fram emot att läsa den, säger Ludvig Sjödin.

Under Göteborgsreleasen på Way out west förra veckan anordnades samma klagomur.

– Det blev jättelyckat, folkskrattade så de grät. Det har varit väldigt fin respons på boken, första recensionen var en hyllning av en inflytelserik litteraturkritiker, väldigt oväntat, säger Lars Teglund.

Idén till boken grundar sig i hans fascination för det tidigare insändarforumet i Norrbottens-Kuriren där missnöjet glödde. Som tolvåring började han klippa ut notiserna ur Dagens ris och spara dem.

– Dagens ris är en slags konflikthantering för konflikträdda, det är en tro på att en notis i tidningen ska förändra världen. Det som alla dagens ris har gemensamt är att det är någon som blivit kränkt, säger Lars Teglund.

Hör klagomuren i klippet nedan