Läckan vid Ingridshem i Gammelstad orsakade att avloppsvatten från närmare 5000 hushåll i Sunderbyn och Gammelstad spolades ut i Luleåälven. Det kan konstateras att dricksvattnet inte har påverkats, däremot införde Luleå Kommun ett badförbud i området från Gammelstad och ner till Gäddviksbron.

Under tisdagen lagades det trasiga avloppsröret som gått sönder på grund av normalt slitage. Avloppsrören i området var planerade att bytas ut under nästa år. Vidare under veckan togs badvattenprover för att avgöra hur mycket vattenkvalitéten påverkats.

– Proverna visade att vattnet är tjänligt med anmärkning. Det innebär att man behöver se över orsaken till anmärkningen, men den vet vi ju redan. Idag upphäver vi badförbudet, säger Petra Viklund, chef för kommunens VA-avdelning.