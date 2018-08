Det var vid en planerad inventering av Luleå kommuns sjöledningar som det hela upptäcktes. Vanligtvis ligger avloppsledningen 2,5 meter under vattenytan och ledningen är fäst i betong som gör att den hålls på plats men ledningen hade lossnat och på ett ställe hade den flutit upp till ytan.

– Vi misstänker att vikterna som är av betong och som ska hålla ned ledningarna har släpp i samband med att det kommit in luft i ledningarna, säger VA-chefen Petra Viklund.

Luften har kommit in i ledningen via pumpstationen i Karlsvik och just nu arbetas det med att trycka ut luften ur ledningen. För att markera den flytande ledningen fästes varningsbojar på ledningen tills den åter låg på botten, något som skedde under måndagseftermiddagen efter att pumparna körts.

Allt var dock inte frid och fröjd. Avloppsledningen hade, lustigt nog, gasproblem vilket gör att det kommer krävas fler åtgärder innan den kan fortsätta sitt arbete i lugn och ro på botten.

– Vi kommer behöva rengöra den med lite jämnare mellanrum, säger Petra Viklund.

Rengöringsarbetet är inplanerat till onsdag.