Det var vid en planerad inventering av Luleå kommuns sjöledningar som det hela upptäcktes. Vanligtvis ligger avloppsledningen 2,5 meter under vattenytan och ledningen är fäst i betong som gör att den hålls på plats. men nu har ledningen lossnat och på ett ställe har den flutit upp till ytan.

I Youtubeklippet ovanför texten kan ni se hur den flytande ledningen ser ut. Kommunen har tagit klippet.

– Vi misstänker att vikterna som är av betong och som ska hålla ned ledningarna har släpp i samband med att det kommit in luft i ledningarna, säger VA-chefen Petra Viklund till Luleå kommuns hemsida.

Luften har kommit in i ledningen via pumpstationen i Karlsvik och just nu arbetas det med att trycka ut luften ur ledningen. För att markera den flytande ledningen har varningsbojar fästs på ledningen.

– Vi har inte upptäckt något läckage från ledningen i nuläget, men arbetar fortlöpande med att ta reda på vad som har hänt, säger Petra Viklund.

Ledningen är över 40 år, är gjord i segjärn och mäter 40 centimeter i diameter.