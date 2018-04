Det fanns 9,2 barn per årsarbetare med förskollärarexamen i länet under 2017. Endast Värmland ligger bättre till. I Luleå, som är bäst av kommunerna i länet, går det 7,6 barn per förskollärare. Något som varit i stort sett oförändrat sedan året innan. Det visar ny statistik från Skolverket som Lärarförbundet analyserat.

Något som inte är så bra är förskolegruppernas storlek. Under 2017 gick det 16,2 barn per förskolegrupp i länet, vilket är högre än riksgenomsnittet som är 15,3 barn. För Luleå kommun är siffran 16,3 barn.

– Vi har sagt åt arbetsgivare att man ska sänka antalet barn per grupp för att det är för många. Inte minst när 15-timmars barnen kommer in i verksamheten för de räknas inte in i det maxantal på 17 barn som kommunen bestämt., säger Bo Ericsson som är ordförande för Lärarförbundet i Luleå.

15-timmars barnen är de barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga med ett annat barn. De erbjuds 15 timmar förskola per vecka.

– Ett stort problem är att man har öppet 12 timmar per dygn, men tre anställda personal. Men det betyder inte att man är tre anställda under stora delar av dagen. Då det är många barn kan man inte som arbetsgivare luta sig tillbaka och säga att man har 4,8 barn per anställd. Det är inte sant för stora delar av dagen är det betydligt fler barn, säger Bo Ericsson.

– De flesta av våra förskolar har inte bara en avdelning så då delar man på öppning och stängning och då klarar man av att vara fler personal mitt på dagen. Vid en liten förskola med en avdelning måste samma tre personal öppna och stänga varje dag och då är man få personal mitt på dagen, säger Carina Sammeli som är ordförande för barn- och utbildningsnämnden i Luleå kommun.

Ja, det är ju föräldrarna som väljer vilken förskola de vill ha sina barn i, för det är ju skillnad på hur man kan organisera en stor och en liten förskola, säger Carina Sammeli.

Enligt undersökningen så ökade antalet barn per förskolegrupp i Luleå mellan 2016 till 2017 med 0,3 barn jämfört med riket som minskade med 0,6 barn.

– Vi har fått fler barn i Luleå samtidigt som vi förtätat avdelningarna. Just nu är vår stora utmaning att rymma alla barn i förskolan. Det tar två år att bygga en ny förskola med sex avdelningar så jag tror inte vi kommer att minska antalet barn i grupperna utan jobba med att försöka rymma alla barn, säger Carina Sammeli.