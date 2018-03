Socialförvaltningen har kvälls- och helgberedskap och finns tillgängliga vid misstankar om att ett barn i missbrukarmiljö kan fara illa.

I regel kommer ärendena in via polisen eller kanske från grannar till familjen, men allmänheten kan också larma via telefonnummer 114 14.

En initial skyddsbedömning görs utifrån barnets trygghetssituation, där föräldrarna ska ge sitt samtycke.

Tvångsinsatser kan också sättas in, i såna fall inträder Lagen om vård av unga.

Missbrukande föräldrar kan få hjälp via Föräldrasupporten och andra utbildningar.

Missbrukarvård finns i form av frivilliga behandlingar, öppenvården och olika behandlingshem.

I svårare fall blir barnen placerade i något av Luleås familjehem.

"Vi har ett ständigt behov av fler familjehemsplatser, som matchar barnens behov. Annars söker vi främst så kallade nätverksplaceringar, där barnet är som tryggast, som mor- eller farföräldrar, syskon till föräldern. Målsättningen är alltid att barnet ska tillbaka till sina föräldrar", säger Carin Johansson, verksamhetschef.

Källa: Luleå kommun