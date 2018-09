Den enes skräp, den andres skatt. Tusentals besökare lockades till Återvinningens traditionsenliga höstmarknad på Kronan under lördagen. Roger Kemi, arbetsledare i en av butikerna, berättar att de ställer fram många mer exklusiva saker till försäljning just under vår-, höst- och julmarknaderna och han var mycket nöjd över folktillströmningen.

– Återbruk blir bara mer och mer populärt, vi hade köer redan innan vi öppnade klockan 9. Dels många stammisar som söker kameror, vinylskivor och liknande, men också många från andra länder, som Finland, säger Roger Kemi.

Anne och Kauko Jurvelin från Vaala, tio mil utanför Uleåborg, besöker loppisar och antikmarknader över hela Sverige för att inhandla möbler, porslin, leksaker och elektronik.

– Allt mellan jord och himmel. Här på Kronan finns ett stort utbud av allting, säger Anne Jurvelin och visar upp en soffa i furu som ett av de stora fynden bland alla prylar i deras fullproppade skåpbil.

I butiken i Vaala säljer de antikviteterna vidare för att samla in pengar till Pingstkyrkans välgörenhetsprojekt i Tanzania.

– De senaste tolv åren har vi skickat mer än två miljoner kronor till Tanzania, där det bland annat har byggts två kyrkor och en skola.

Maken Kauko har deltagit i byggprojekten, på plats i Tanzania, och upplevt nöden bland alla föräldralösa barn.

– Barnen är glada om de har mat på bordet nästa dag. En glädje att få vara med och bidra.

Vid vinylbackarna stod Gunnar Karlsson, 68 år, och bläddrade i hopp om nya lp-fynd.

– Jag besöker på Återvinningen flera gånger varje vecka, letar mest bluesskivor.

Björn Forsberg, 34 år, Luleå, köpte ett så kallat huvudur för 400 kronor, komplett med manualen från Siemens. Huvudur var vanliga förr i exempelvis skolmiljöer, där de styrde ringningen i rastklockor och andra korridorsklockor.

– Folkhemsprylar är min grej. "Slavur" har vi redan hemma, men jag har alltid velat äga ett huvudur också, säger han.