Under sommartider sker mer sammankomster än vintertid, folk vistas på badstränder och är mer ute i naturen, då är det lätt att hundarna ryker ihop med varandra. På Evidensia märker de att bitolyckor är vanligare under somrarna. Det är viktigt att hålla hunden kopplad under sommaraktiviter.

– Det händer att folk kommer in med hundar som skadats i bitolyckor, men det är inte vanligt att de får livshotande skador, säger Anna Jörgensen, djurvårdare.

Det finns många anledningar till att hundar ryker ihop med varandra. För att undvika hundslagsmål är det viktigt att alltid ha hunden kopplad och undvika trånga utrymmen där din hund kan möta en annan främmande hund. Små bitskador med små ingångshål kan tvättas upp hemma. Är det bitskador med blödningar eller stora svullnader kring hals eller strupe ska man uppsöka veterinär på en gång.

När bitskador uppstår biter hunden tag och skakar om och då kan det uppstå håligheter i huden där bakterier kan växa till, då ökar inflammationsrisken. Sommartid är det viktigt att ha en bättre tillsyn på sin hund.