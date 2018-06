Kusten: Växlande molnighet, men under under förmiddagen ökad molnighet, dagstemperatur 14-18 grader. Under eftermiddagen lokalt någon skur och i natt regn söderifrån. Då 10-lokalt 15 grader. Svag vind, vid kusten sjöbris. Imorgon vind omkring syd.

Inlandet: Inledningsvis växlande molnighet, men moln rör sig in från sydväst och idag 10-15 grader, lokalt något varmare. Från eftermiddagen rör sig regn in söderifrån. Nattemperatur 8-13 grader. Sydlig eller sydvästlig vind med upp till hårda vindbyar.

Fjällen: Molnigt med regn söderifrån och från eftermiddagen även blåsigt med hård vind på kalfjället, då 15-18 m/s. Dagstemperatur mellan 8-13 grader, på kalfjället någon enstaka plusgrad. Nattemperatur 5-10 grader och åter enstaka plusgrader på kalfjället.

Mer väder hittar du HÄR