SOS Alarm fick in larmet att branden hade flammat upp igen vid 19.47 på långfredagen. Räddningstjänsten är nu på väg dit.

Under natten till fredagen brann det ena av parhusen ned. Parhusen sitter ihop med ett förråd och räddningstjänsten har under natten haft passning för att förhindra att branden blossar upp igen. Nu har det alltså börjat brinna igen, i alla fall enligt en person som ringt in och sagt sig se eldslågor.