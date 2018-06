-Av säkerhetsskäl kommer skolan inte att vara öppen under måndagen, säger Maarit Enbuske, förvaltningschef på Barn och Utbildningsförvaltningen på kommunens hemsida. Beskedet berör 370 elever i årskurs 4-9 på Hertsöskolan och ca 50 i perosonalen.

Det efter att en man blivit skjuten i Hertsö centrum under söndagskvällen. Mannen ska ha legat skjuten vid ingången till ICA, och bara några tiotals meter därifrån finns Hertsöskolans byggnad. Vid 01-tiden var det fortfarande avspärrat kring centrum, och stora delar av skolan ligger intill dessa avspärrningar.

Vakthavande befäl inom polisen har angett till kommunen att ingen hävning av avspärrningen kommer att ske under måndagen på grund av fortsatt polisutredning i ärendet.

Ytterligare besked till personal, vårdnadshavare och elever kommer under måndagen att lämnas via skolans kanal edWise och via Luleå kommuns webbplats.