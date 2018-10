I förra veckan berättade vi om Inspektionen för vård och omsorgs (Ivo) kritik mot den fiktiva vårdavdelningen vid Sunderby sjukhus, där patienter skrivs in i väntan på att få plats på en vårdavdelning som faktiskt existerar. Ivo skriver att det finns en risk att patienter glöms bort när de ligger kvar på akutmottagningen trots att de skrivits ut.

Läs mer: Ivo befarar att patienter glöms bort

Men det är en missuppfattning, anser Mattias Morin. Patienterna skrivs inte ut, utan finns inskrivna på både akuten och den fiktiva avdelningen samtidigt. Först när de får en plats på en verklig avdelning skrivs de ut från akuten.

– De fiktiva vårdplatserna är en administrativ lösning för att läkaren som tagit hand om patienten ska kunna skriva in läkemedlen. Patienten ligger också kvar i akutens journalsystem, säger Morin.

Region Norrbottens journalsystem, som ska bytas ut, möjliggör inte att läkaren skriver in vilka läkemedel en patient ska ha förrän den har skrivits in på en avdelning. Den fiktiva avdelningen gör det möjligt att skriva in medicinerna direkt och slippa lämna över det till en läkare som inte haft med patienten att göra.

– Så det här är egentligen en lösning för att patientsäkerheten ska bli bättre. Tyvärr finns de här begränsningarna i vårt journalsystem och det är det vi har försökt överbrygga.

– Ja, absolut.

Ivos bedömning, att patienter riskerar att glömmas bort, avfärdar Morin som helt felaktig. Samtidigt delar han oron över de långa väntetiderna till att få plats på en vårdavdelning.

– Väldigt långa väntetider just nu, men det är också något hela regionen jobbar med.