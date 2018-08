Det uppger Anders Hannersfors, chef för fastighetsutveckling på Lulebo.

– Vi börjar omgående, så fort bygglovet är klart. Under september kommer vi att gå igång med markarbetena. Vi gör en rivstart under hösten, då gör vi schakter och gräver in ledningar, säger Anders Hannerfors.

Senare under hösten kommer JSB att leverera den prefabricerade betongstommen. Husen som ska byggas på Porsön är så kallade koncepthus. Husen blir fem respektive fyra våningar höga och kommer att ha totalt 72 lägenheter, ettor och tvåor på 35-45 kvadratmeter. Byggtiden beräknas till ungefär ett år och inflyttning beräknas ske i augusti nästa år.

– En av fördelarna med koncepthus att det går fort, det är samma som på Kallkällan, säger Anders Hannerfors.

Även bygget av trygghetsboendet i Råneå kommer att starta i närtid, i månadsskiftet augusti-september uppger Anders Hannerfors.

– De kommer att byggas parallellt, det är samma leverantör som på Porsön. Vi gör om två lägenheter på bottenplan till gemensamhetslokaler, säger Anders Hannerfors.

Gemensamhetslokalen och trivselvärden är det enda som skiljer trygghetsboendet i Råneå från ett vanligt bostadshus med lägenheter.

– Det känns positivt att de vill bygga, det behövs ju lägenheter på Porsön. Jag ser inget hinder för att inte bevilja bygglov, säger Farida Jamshidi (S) ordförande för miljö- och byggnadsnämnden.