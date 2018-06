Luleå SAS har ställt in två flyg som skulle gå till Luleå under fredagen. Ett plan som skulle landa vid 11-tiden ställdes in, likaså returflyget till Stockholm. Under fredagskvällen skulle ett plan landa i Luleå vid 19 men även det flyget är inställt och returflygningen till Stockholm. Norrbottens Media har varit i kontakt med en man som berättar att resenärerna på Arlanda inte får någon information varför planet är inställt och att det är irriterad stämning. Norrbottens Media har varit i kontakt med SAS för att höra vad problemet är, deras presservice har meddelat att de ska återkomma med ett svar inom kort.

Uppdatering 19.27

Anledningen till att flyget på förmiddagen ställdes in berodde på fel på tekniken, meddelar Anna Kansell, presschef på SAS. Kvällens flygning, med planerad ankomst till Luleå 19.10, ställdes in på grund av att personalens så kallade crewtid, alltså den tid som personalen max får arbeta, rann ut. Orsaken till detta är att det under dagen varit förseningar, Arlanda har bara haft en start- och landningabana öppen under en period.

Utöver detta så är det just nu en mycket intensiv flygperiod runt om i Europa vilket gett följdförseningar.

20 minuter innan avgång kom beskedet att flygningen inte kunde genomföras.

– Vi beklagar givetvis att detta drabbar våra passagerare, säger Anna Kansell.

Ett intensivt arbete med att boka om passagerarna har inletts. För de som inte kommer med försöker SAS lösa övernattningar, meddelar Anna Kansell.